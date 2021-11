Ny ledelse i Nordland Høyre

Nyheter

Det melder partiet i en pressemelding.

I forkant av årsmøtet hadde fylkeslederen de siste to årene, Ole Henrik Hjartøy, meldt at han ikke stilte til gjenvalg.

Valgkomiteen innstilte på Eivind Holst fra Vågan som ny leder, noe årsmøtet stilte seg enstemmig bak. Dermed skal den tidligere ordføreren i Vågan (2011-2019) lede Nordland Høyre de to neste årene.

– Jeg takker for tilliten fra alle partilag i Nordland til å lede arbeidet som Nordland Høyre skal gjøre på vegne av Nordlands befolkning de neste to årene. Det er spennende tider med nye muligheter for alle, når Nordland skal utvikle nye arbeidsplasser som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nordland og i Norge, sier den nyvalgte fylkeslederen i pressemeldingen.

Holst ser frem til arbeidet som ligger foran fylkespartiet de kommende årene.

– Det er viktig at Høyre bidrar til at Nordlandssamfunnet legger til rette for at vårt næringsliv skal kunne være med på nye industrieventyr som kommer som resultat av utviklingen. Nordland Høyre skal fortsette å arbeide for at alle innbyggere i Nordland kan leve gode liv, og bidra til at vi har en fylkeskommune og kommuner som bidrar til dette for alle innbyggere, avslutter han.

I pressemeldingen opplyses det om at han får Trine Remman (Narvik) som 1. nestleder, Thomas Abildgaard Lehre (Alstahaug) som 2. nestleder, og Diana Kristine Johnsen (Bodø) som kvinneforumsleder, med seg på laget. Alle tre ble enstemmig gjenvalgt i sine roller av årsmøtet for to nye år.

I tillegg til disse fire består arbeidsutvalget i Nordland Høyre av Beate Bø Nilsen, gruppeleder på fylkestinget, Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant, og Maria Strand Munkhaug, leder i Nordland Unge Høyre.