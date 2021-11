Første koronadødsfall i Lofoten

Nyheter

En person døde onsdag av korona i Vågan. Det er Lofotposten som opplyser dette, og refererer til en pressemelding som er sendt ut fra Vågan kommune.

Kommuneoverlege i Vågan, Jan Håkon Juul, uttaler ifølge Lofotposten i pressemeldingen at det skal være snakk om en uvaksinert beboer som bodde på en av kommunens institusjoner.

Juul trekker frem at det ikke er grunn til å tro at personen er smittet av uvaksinert personell, og at de av hensyn til pårørende ikke vil gå ut med mer informasjon.

Vågan har de siste par ukene vært hardt rammet av smitteutbrudd og er for tiden den kommunen i Nordland med høyest smittetrykk.