– Uhell eller planlagt, sier direktør

Uttalelsen faller etter at et ble kjent at 4,3 kilometer av en sjøkabel til hørende Havforskningsinstitutter og overvåkingsprosjektet LoVe Ocean, som har en flere mil lag sjøkabel fra Hovden i Bø og et stykke ut i internasjonalt farvann. Målet med prosjektet er å overvåke det marine miljøet på havbunnen.

Sissel Rogne ved instituttet opplyser til Nettavisen at den avanserte sjøkabelen til LoVE Ocean også har en annen funksjon enn å samle inn opplysninger om gyteadferd hos norsk fisk innenfor og utenfor territorialgrensen utenfor Bø kommune i Vesterålen.

– Fordi dette fantastiske utstyret er toppmoderne, registreres også lyd fra ubåter og annen maritim aktivitet. Derfor har vi et samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som tolker signalene først fra det undersjøiske sensornettverket LoVe Ocean for å fjerne signaler fra militær aktivitet. All annen data føres videre til Havforskningsinstituttet, sier direktøren til Nettavisen.

Hun viser til at FFI ut fra signalene kan finne ut hvilke ubåtklasser som passerer i området, men dette mener FFI ikke her helt riktig, noe du kan lese mer om lengre ned i saken.

– Vet du ubåtklassen, vet du hvem som eier den, opplyser Rogne, og legger til at Havforskningsinstituttet kjenner til at infrastrukturen for LoVe Ocean har et potensiale for å bli utsatt for sabotasje.

– Selvfølgelig er vi ikke overrasket. Det er nettopp derfor vi kontaktet PST. Vi mener at når man har den muligheten til å lytte til signaler om ubåtaktivitet, er det selvfølgelig en mulighet for at noen også har interesse av å stoppe det. Men det kan også være en tråler som i vanvare har dratt opp kabelen. Det er et stort spekter av muligheter. Vi tar ikke stilling til det, men overlater det til kompetente myndigheter som politiet og PST, sier hun til Nettavisen.

Seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved NUPI opplyser videre at de som skulle eventuelt skulle ha gjennomført sabotasje mot LoVe Ocean, i så fall må ha avansert og teknisk kapasitet for å kunne gjennomføre en slik operasjon med viten og vilje.

– Jeg vil ikke si at det er påvist, men hvis vi tenker på hvem som har interesse og teknisk kapasitet til å gjennomføre en sånn operasjon, så er listen forholdsvis begrenset, sier Godzimirski til Nettavisen. Han har jobbet med utenriks- og sikkerhetspolitikk gjeldende Russland ved NUPI i over 20 år.

I artikkelen vises det også til Etterretningstjenestens vurderinger knyttet til aktuelle sikkerhetsutfordringer, som i Fokus 2021 uttaler at det er svært vanskelig å beskytte undersjøiske kabler og installasjoner mot sabotasje. E-tjenesten peker i sin generelle vurdering at at det finnes et russisk program for rekognosering under vann, og som er en del av det russiske forsvarsministeriet.

«Ifølge russiske myndigheter gjennomfører GUGI undervannsundersøkelser og dyphavsrekognosering over store geografiske områder, med hovedvekt på det atlantiske. I NATO er oppfatningen imidlertid at Russland utvikler offensive kapasiteter mot undervanninstallasjonener som ledd i sin strategiske avskrekking. Russlands økende satsing på undervannskapasiteter er i ferd med å bli en alvorlig trussel mot undersjøiske kabler og undervannssystemer,» siterer Nettavisen E-tjenesten på.

Seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved NUPI uttaler til avisen at GUGI definitivt har evne til å gjennomføre slike operasjoner.

Ikke systematisk lytting

Etter at Nettavisen gjennomførte sitt intervju med Godzimirski og Havforskningsinstiuttet uttalte seg, har FFI benektet noe systematisk sammenheng mellom sjøkabelen til LoVe Ocean og systematisk innsamling av lyttedata fra passerende ubåter i området.

– LoVe forsyner verken FFI eller noen andre med informasjon om ubåtaktivitet. Der har Havforskningsinstituttet, formodentlig uforvarende, uttalt noe som uheldigvis gir helt feil inntrykk, skriver kommunikasjonssjef i FFI, Anne-Lise Hammer, i en e-post til Nettavisen.

– LoVe-nodene har instrumentering for innsamling av data om havmiljøet, inkludert akustisk bakgrunnsstøy, som kan ha innflytelse på marint liv. I disse bakgrunnsstøydataene, samlet inn på enkelthydrofon, KAN det en svært sjelden gang hvis været er godt, avstanden kort og en vet hva en ser etter være sporadisk mulig å se spor etter ubåt. Det blir imidlertid helt feil å tro at LoVe kan ha bruksområde som forespurt, sier Hammer til Nettavisen.