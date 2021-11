Denne flyplassen kan få samisk navn

Nyheter

Hadsel ba i sommer Sametinget om å gi foreløpige tilrådninger for stedsnavn i kommunen. Nå har Sametinget sendt svaret sitt til kartverket, som har foreløpige tilrådninger fra nordsamisk stedsnavnstjeneste.

Stedsnavnet Kvitnes på Hadsel innland foreslås til Guitanášši på samisk, og vil omfatte en gård og tettstedet. Hennes er foreslått til Henánášši, og Helgenes til Healggaláttik.

– Hadsel den største sjøsamiske kommunen – Hadsel er i historisk tid den største sjøsamiske kommunen i Lofoten og Vesterålen. Nå er det på tide at kommunen får samisk navn: Ulpi Suohkan!

Hanøy er Hánik.

Ingelsfjorden er foreslått til Gáisvuotna, Gunnarskjåen til Gunnarskadjá og Hanøy til Hánik. Dersom vi nærmer oss Austvågøya, er Brottøya foreslått til Bruották eller Bruohták. Lenger vest er Falkfjorden foreslått til Fálkkesfierda, Sløvra til Slurvvik, og Strønstad til Strunstádik. Helt ytterst på Hadsel sin del av Austvågøya er det foreslått at Morfjorden skal hete Murafierda på samisk.

Ved nordsiden av Hadseløya har det kommet forslag om nye samiske navn på Børøya, Børøysundet og Stokmarknes. De er foreslått å hete henholdsvis Bierák, Bieráidnuorri og Njárga på samisk. Stokmarknes lufthavn bør bli Njárgga girdihámman, mens Rå og Skagen på Langøya bør hete Rovvi og Skáhki.

Den samiske historien skal tilbake til Hadsel I den nye kommuneplanen skal den samiske arven synliggjøres, og samisk språk, kultur og samfunnsliv skal sikres sin plass i Hadsel. – På tide, mener Vesterålen og Omegn Sameforening.

Grytting – Grivttegak

Haukenes bør hete Hovkanášši, Grytting – Grivttegak, Kvalsøya – Gulssik, og Grønning bør hete Gronnegak.

Ifølge sametingets melding til Statens kartverk er deres foreløpige tilrådning basert på bestemmelsene i stedsnavnloven og gjeldende prinsipper for rettskriving på nordsamisk. Forslagene kommer fra nordsamisk stedsnavntjeneste.

Deler av vurderingene er gjort på bakgrunn av lokal uttale. Det går også fram at offentlige vedtatte stedsnavn på samisk er klar for skilting der det er naturlig. Sametinget påpeker at Hadsel kommune kun må betale skilting langs kommunale veier.