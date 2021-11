Trafikkskiltet ble stående opp ned: – Vet ikke hva som har skjedd

Nyheter

Kjersti Skog jobber ved avdelingen for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, og er byggeleder for veiutbyggingen på Frøskeland. Ifølge henne er det snakk om et skilt som Staven Grus satte opp som underleverandør til Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS. Det viser bildet som en oppvakt leser har sendt VOL.