108 koronatilfeller relatert til Vesterålen så langt i november

Nyheter

Ifølge rapporten fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer, som også presenteres av VG, var det kun Bø som mandag fikk rapportert nye tilfeller med korona/covid-19. Det skal være snakk om et nytt tilfelle som ble registrert i Bø mandag.

Oversikten over smitte i regionen første halvdel av november, viser at det har vært 108 smittetilfeller som er registrert hos Meldesystemet for smittsomme sykdommer. Det er flest i Sortland som har 48 smittetilfeller relatert til kommunen, mens Hadsel har fått 25 nye tilfeller. Andøy står oppført med synkende trend etter å ha hatt et større utbrudd i oktober. I november er det meldt om 17 tilfeller relatert til Andøy. Øksnes har hatt 13 tilfeller registrert knyttet til kommunen, mens Lødingen har hatt fire og Bø har hatt et.

I hele Nordland var det 29 nye smittetilfeller rapportert mandag. Bodø står med 13, Narvik med 9, Herøy tre, Meløy to og Vågan med et, i tillegg til det ye tilfellet relatert til Bø.

I november har det ifølge Meldesystemet for smittsomme sykdommer vært 794 nye koronatilfeller i Nordland fylke.