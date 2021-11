Nyheter

I et brev til Statsforvalteren i Nordland, som også er sendt lokalmedia som pressemelding, fra Sortland Høyre og kommunestyrepolitikerne Roar Wessel Olsen, Einar Mårstad og Beate Bø Nilsen, ber de folkevalgte politikerne om at Statsforvalteren foretar en lovlighetskontroll av et vedtak gjort av kommunestyret.