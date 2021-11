Ny smitterekord i Norge - stor økning også i Nordland

Nyheter

Den forrige rekorden på 2.126 nye smittede ble satt tirsdag for en uke siden. De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.760 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.467.

I Nordland ble det meldt om 131 nye smittetilfeller, ifølge Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), som også presenteres av VG. Det er fortsatt i Lofoten-kommunene Vågan og Vestvågøy smitten spres seg raskest. Hele 40 nye tilfeller er meldt inn til MSIS fra Vestvågøy, mens det er meldt inn 23 var Vågan. Også Narvik og med 14 og Bodø med 11 hadde tosifret antall smittede tirsdag.

Hele 19 av 41 kommuner fikk registrert nye smittede tirsdag. I løpet av de siste 14 dagene har det vært registrert 831 smittetilfeller i Nordland.

Tirsdag var 218 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var sju færre enn dagen før. Ved Nordlandssykehuset var det fire personer innlagt. To var innlagt i Bodø og en ved hver av avdelingene i Lofoten og Vesterålen.

52 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 33 på respirator. Det er én færre på intensiv og to færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Ved midnatt natt til onsdag har til sammen 232.839 personer testet positivt for covid-19 i Norge.

Til sammen er nå 952 koronasmittede personer døde i Norge siden mars i fjor, viser foreløpige tall.