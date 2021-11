Nyheter

Det er politiet som melder på Twitter at Utrykningspolitiet (UP) har hatt laserkontroll onsdag ettermiddag i Fornesveien i Andøy. Fornesveien er en del av fylkesveg 82.

Det var i alt 13 bilførere som var for harde på gassen forbi UPs lasermåler under kontrollen. Politiet opplyser at den høyeste hastigheten ble målt til 80 kilometer i timen i 60-sonen. Ifølge Lovdata gir hastighet til og med 20 kilometer i timen over tillatt hastighet, et forelegg på 5.850 kroner.