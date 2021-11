Vil bruke 1,9 milliarder på sikring av vei i Nordland

Nyheter

Det er Nordland fylkeskommune som i en pressemelding opplyser at det fylkesrådet de neste fire årene vil bruke 1,9 milliarder kroner på prosjekter som skal rassikre veiene og sikrebruene og tunnelene i fylket. Det er nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik, som er sitert på dette. 1,9 millioner over fire år, vil si at det årlig skal brukes 475 millioner kroner i gjennomsnitt de neste fire årene til disse prosjektene over hele Nordland.