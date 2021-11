Vil ha lov om norsk lønn i norske farvann

Nyheter

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som opplyser dette i en pressemelding.

Skjæran vil ifølge pressemeldingen sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som har jobb i norske farvann. Nå ber han samtidig om at partene i de maritime næringene om å komme med innspill med tanke på de spørsmålene som gjenstår.

Fiskeri- og havministeren forteller i meldingen at arbeidet med å sikre betingelsene, har vørt utredet av Holmefjordutvalget, men at det er spørsmål for fremdeles ikke er avklart.

– Målet er å få dette på plass raskt, og neste høst har levert et lovforslag til Stortinget, opplyser Skjæran i pressemeldingen.

Han forteller videre at han har bedt alle de involverte partene om bruke tiden frem til nyttår på å komme med løsninger på de spørsmålene som ennå ikke er besvart. Departementet skriver at det er spørsmål knyttet til nærskipsfart og cruise som gjenstår, og hvilken type fartøysaktivitet som skal omfattes.

Lovutkastet er ventet ferdig rundt påske og sendes ut på høring, før politikerne på Stortinget får det på sine bord neste høst.