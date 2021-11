Fylkesråd rotet med pendlerleilighet og reiseregninger

Nyheter

NRK skriver at Bentzen ikke skal ha betalt leie hos foreldrene i Hadsel, der han hadde folkeregistrert adresse. Men han fikk samtidig pendlerleilighet i Bodø. Dermed har Nordland fylkeskommune konkludert med at Bentzen har betalt forlite i skatt. Ifølge NRK skal det dreie seg om 40.000-50.000 kroner.

I tillegg har det også vært feil ved Bentzens reiseregninger. For rundt ti av reisene skal det ha manglet nødvendig dokumentasjon. Ved tre tilfeller skal han ifølge NRK ha forlenget tjenestereise med privat opphold, og ha ført opp privat overnatting og diett. I tillegg skal det også være to tilfeller der overnattingen og deler av dietten dekket av arrangør. Ved to anledninger skal han også ha skrevet diett i forbindelse med reiser hjem til Vesterålen.

Har gjort opp

VOL har ikke lyktes med å komme i kontakt med Bentzen fredag ettermiddag.

Overfor NRK mener han det er snakk om 14.000 kroner som er ført feil, og han opplyser også at han betalt for seg.

– Dette er overhodet ikke gjort bevisst. jeg har misforstått i noen tilfeller, sier han, og opplyser samtidig at Statsministerens kontor har fått varsel om saken.

Bentzen er for tiden statssekretær i Forsvarsdepartementet.

Overfor statskanalen uttaler han at det var ham som tok initiativ til undesøkelsene. Fylkeskommunen hadde også på eget initiativ startet en gjennomgang av fylkespolitikernes reiseregninger.

Senterpartiet-politikeren fra Hadsel uttaler at han ba om et møte da saken med Kjell Ingolf Ropstad ble gjort kjent.

– Det er viktig å påpeke at jeg selv ba om denne gjennomgangen. Jeg er glad det er avdekket og ryddet opp i og tilbakebetalt avviket å både reiseregninger og pendlerbolig, uttaler han.

Ikke anmeldt

Tomas Norvoll (Arbeiderpartiet) er fylkesrådsleder i Nordland. Han sier til NRK at han er skuffet over at Bentzen har satt dem i denne situasjonen.

Han vil ikke spekulere i om det bør få ytterligere konsekvenser for den ferske statssekretæren.

– Vår vurdering, sammen med fylkesadvokaten, var at misforholdet ikke var så stort at vi snakker om anmeldelse. Vi er opptatt av at det blir ryddet opp i dette, sier han.

NRK skriver også at fylkesadvokaten uttaler at feilføringene mer fremstår som rot og forglemmelser enn bevisst bedrageri. De siterer også en redegjørelse fra fylkesadvokaten som sier at Bentzen samarbeidet med å oppklare spørsmål, ikke forsøkte å dekke over noe og ba om å få gjøre opp for seg.