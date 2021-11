Nyheter

I alt ble det rapportert om seks nye koronasmittede relatert til Vesterålen i løpet av torsdag. Det er en betydelig nedgang fra de 24 dagen før.

Sortland står oppført med tre nye tilfeller på oversikten fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer, som også presenteres av VG. I tillegg er det meldt om to tilfeller relatert til Hadsel og et tilfelle relatert til Andøy.

Totalt har det blitt meldt om 111 tilfeller med relasjon til regionen i løpet av de siste 14 dagene. 40 av disse er meldt fra Sortland, mens Hadsel står oppført med 34. Andøy står med 24, Øksnes åtte, Lødingen fire og Bø med et tilfelle.

Koronatilfellene registreres på folkeregistrert kommune, slik at en smittet fra Vesterålen som er bosatt i en annen kommune, med er folkeregistrert i Vesterålen, får smitten registrert i vesterålskommunen.