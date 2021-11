Nyheter

Politiet i Nordland melder på sin Twitter-konto om en trafikkulykke på E10.

Ulykken skal ha skjedd øst for raftsundtunnelen. Det skal ikke være trafikale problemer på stedet som følge av ulykken.

Meldingen går ut på at et kjøretøy er involvert, og at det er en person i bilen. Personen er ved bevissthet, meldes det.





VOL oppdaterer når flere opplysninger foreligger