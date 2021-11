Erkjente ikke straffskyld for å ha forårsaket trafikkdød

Nyheter

Det var tidlig på morgenen 6. februar i fjor at ulykken skjedde ved Kleiva landbruksskole. Etter tiltalen skal vesterålingen, som kjørte en lastebil, ha reagert for sent da bilen foran ham bremset ned for å kjøre av veien. Tiltalte kjørte da inn i bilen foran og havnet samtidig over i motsatt kjørefelt der han kolliderte med en møtende varebil.