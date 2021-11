Lover nye fasiliteter ved skole

Nyheter

Elevrådet ved Alsvåg skole har poengtert overfor Øksnes kommune at elevene i 2019 ble flyttet over til det som kalles gammelskolen. Det var kun et klatrestativ og en fotballbane igjen der for elevene å kunne utfolde seg i under pausene. Elevene la frem en ønskeliste etter å ha blitt spurt hva de kunne tenke seg, og ble lovet at det skulle stå klart til skolestart denne høsten.