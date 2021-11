Nyheter

Det fremkommer av en pressemelding fra Hadsel kommune.

Kommunen skriver at testingen kom i stand etter at en person avla positiv hurtigtest ved sykehjemmet mandag. Test av nærkontakter og ansatte har gitt to positive prøver blant ansatte. I tillegg er er fem pasienter smittet, som medfører at det totalt er åtte personer som har fått påvist koronasmitte i forbindelse med sykehjemmet.

Kommunen melder at kriseledelsen i Hadsel kommune har vært i møte om situasjonen. Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin forteller i pressemeldingen at det nå smittes ti personer i gjennomsnitt hver dag i kommunen. Han forteller at de vil ha ned smittetallet, men at de har fått beskjed om at smittetallet ennå ikke er så høyt at de nasjonale myndighetene mener det er nødvendig med lokale tiltak.

– I utgangspunktet avlyser vi ingenting per nå, sier han.

Han varsler likevel at situasjonen følges nøye.

– Terskelen er betydelig høyere for å innføre lokale tiltak enn tidligere i pandemien, men det kan bli aktuelt med tiltak på kort varsel om situasjonen forverrer seg, uttaler Bleidvin.

Inntil videre får pasienter ved legekontorene beskjed om å bruke munnbind. Stokmarknes sykehjem er stengt for besøkende.

Bleidvin forteller at de gjør alt de kan for å unngå videre smitte ved sykehjemmet. Han trekker samtidig frem at det ikke er uvanlig med dødsfall på sykehjem når det er influensasesong, uavhengig om korona herjer.

– Det er snakk om sårbare grupper. Det er flere som ikke har kunnet få tredje vaksinedose ennå, på grunn av svak helse eller influensavaksinering, opplyser kommuneoverlegen.