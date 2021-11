Koronarelatert dødsfall ved Stokmarknes sykehjem

Nyheter

Pasienten hadde underliggende sykdom og var svært syk før positiv covid-19-test.

– Det har vært en god prosess med de pårørende og jeg vil gjerne uttrykke min medfølelse til dem. Det har vært en rekke forebyggende tiltak for å unngå smitte ved sykehjemmet, men vi har likevel ikke klart å unngå smitte. Nå gjør vi vårt beste for å begrense videre smitte, sier helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune, Marion Celius, i en pressemelding.

Ved Stokmarknes sykehjem er det innført en rekke tiltak, blant annet er sykehjemmet stengt for besøkende.

Etter at én pasient testet positivt for covid-19 ved Stokmarknes sykehjem mandag, ble det satt i verk testing av nærkontakter og ansatte ved sykehjemmet. To ansatte og ytterligere fem pasienter testet positivt tirsdag. Onsdag er det ingen nye positive tester. Heller ikke noen av avdødes pårørende har testet positivt for koronasmitte.

Av hensyn til personvern vil det ikke komme ytterligere informasjon rundt dødsfallet, melder Hadsel kommune i en pressemelding onsdag ettermiddag.