Nytt stort koronautbrudd i Vesterålen

Det fremkommer av oversikten til Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), en oversikt som også publiseres av VG.

Etter at Hadsel meldte om mange smittede mandag, er det Øksnes som står som eneste kommune med nye smittede tirsdag. Oversikten viser at det er hele 14 nye smittetilfeller registrert som er relatert til Øksnes i løpet av tirsdag. Kommunen meldte på sine Facebook-sider at det er et pågående utbrudd i forbindelse med Alsvåg skole, og at det deles ut hurtigtester/hjemmetester i den forbindelse.

Hadsel kommune, som tirsdag meldte om flere positive hurtigtester, står ikke oppført med noen nye tilfeller, etter som oversikten kun gjelder positive PCR-tester som tester i laboratorium.

Det nye utbruddet i Øksnes er med på å farge kommunen rød på smittekartet, og samtidig gi kommunen en økende smittetrend.

Totalt er det onsdag 118 smittetilfeller relatert til Vesterålen de siste 14 dagene. Hadsel står for 57, mens Andøy står med 20. Øksnes står oppført med 19 tilfeller. Alle disse tre kommunene står også med stigende smittetrend. Sortland har registrert 16 tilfeller de siste 14 dagene, men står med synkende trend. Lødingen står med fem tilfeller, mens Bø har et.