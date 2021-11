Rusten: – Unødvendig masse styr rundt skolene

Nyheter

Det sier Åge Rusten i Hadsel Arbeiderparti i en kommentar til VOL, etter at hans parti og gruppelederne i Høyre og Senterpartiet onsdag ettermiddag gikk ut med en pressemelding og slo fast at det ikke er flertall for slike tiltak i skolen som kommunedirektøren tidligere har foreslått.