42 nye koronatilfeller relatert til Vesterålen

Ifølge oversikten fra meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), en oversikt som også publiseres av VG, ble det registrert 42 nye smittetilfeller relatert til Vesterålen og Lødingen i løpet av onsdag. Men ifølge VG kan flere av disse tilfellene være tilfeller som henger igjen fra tirsdag og som ikke ble registrert da. Årsaken var at det tirsdag var problemer med Norsk helsenett, som gjorde at uvanlig få tilfeller ble lagt inn i løpet av den dagen. Det var derfor ventet et hopp i antall tilfeller over hele landet 24. november.

Det er Hadsel som står for de klart fleste tilfellene av de nye smittede. 26 av de 42 nye tilfellene er relatert til Hadsel kommune. Både Lødingen og Sortland står oppført med seks nye tilfeller, mens Andøy står med tre og Øksnes med et.

I løpet av de siste 14 dagene er det registrert 155 tilfeller av koronasmitte relatert til Vesterålen. Hadsel står for 82 av disse, og de fleste er registrert i løpet av den siste uken. Andøy står med 23, Sortland med 20, Øksnes 19, Lødingen med ti og Bø med et tilfelle.

Hadsel er for tiden kommunen i Nordland med fjerde flest tilfeller registrert i løpet av de siste 14 dagene.

Ettersom smittetilfellene registreres på folkeregistrert kommune, kan noen av tilfellene være fra personer med folkeregistrert adresse i Vesterålen som er bosatt andre steder i landet.

Koronarelatert dødsfall ved Stokmarknes sykehjem En eldre koronasmittet pasient ved Stokmarknes sykehjem døde tirsdag. Dette er det første koronarelaterte dødsfallet i Hadsel kommune.