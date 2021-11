Ekskludert fra partiet

Nyheter

Det er VG som melder dette. Ifølge avisen er årsaken lekkasjer rundt et internt dokument.

De viser til at Freiberg skal selv ha kommet med opplysningen på en lukket side på Facebook for tillitsvalgte i partiet. Den tidligere Hadsel-ordføreren gikk ut av Stortinget etter en periode i høst. Nå er han ekskludert av partiet til evig tid.

Overfor VG vil ikke Freiberg kommentere ekskluderingen, ut over at han er ekskludert og stiller seg uforstående til fylkesstyret i Nordland Fremskrittspartis beslutning. Freiberg forteller at vedtaket kom 7. november.

– Jeg kommer ikke til å anke det, uttaler han til VG i en e-post.

Lekkasjene det skal være snakk om, handler ifølge avisen om et dokument som omhandlet at det var opprettet sak fra organisasjonsutvalget i partiet mot fylkesleder Dagfinn Olsen.

I innlegget som han publiserte på den lukkede Facebook-gruppen, skal han ifølge VG ha skrevet at han stiller seg undrende til saken, at det ikke finnes noe annet parti for ham, men at han nå går videre og det samme gjør partiet. Han takker samtidig lokallagene og medlemmene for reisen han har vært med på.

Overfor avisen ønsker ikke lokallagsleder og stortingsrepresentant Dagfinn Olsen å kommentere saken, og henviser til at det er snakk om interne saker i partiet.

VOL har forsøkt å komme i kontakt med Kjell-Børge Freiberg om denne saken, men har så langt ikke lyktes.