Melder om polart lavtrykk: – Det merkes nok mest i natt eller fredag morgen

Ifølge værmeldingstjenesten er det polare lavtrykket i utvikling, og vil ligge på Tromsøflaket i havet vest for Finnmark fra og med torsdag kveld. Det er ventet å komme innover Vesterålen et stykke ut på kvelden.

Polare lavtrykk fører til rask endring i vindstyrke og retning. Det kan være vanskelig fremkommelighet på grunn av snø, snøfokk og redusert sikt. Det kan også føre til lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet kraftig snøfall i kombinasjon med vind.

Statsmeteorolog Per Egil Haga, er dog ikke så sikker på at det polare lavtrykket vil prege Vesterålen i veldig stor grad.

– For øyeblikket ser det ut til at det vil legge seg nord for Vesterålen og at det passerer ut i havet.

Ifølge meteorologen ser det ut til at lavtrykket ikke flytter seg veldig hurtig.

– Det er trolig at dere vil merke det mest sent på natta eller tidlig fredag morgen. Da vil det blåse mye fra sørvestlig retning. Når lavtrykket trolig går inn i Lofoten, og kanskje vest for Lofoten, dreier vinden mer østlig og forlater Vesterålen, sier Haga.

Han understreker at selv om vinden blir sterk, vil den gjøre seg mest gjeldende på yttersiden.

– På Sortland, for eksempel, vil man ikke merke så mye. Jeg antar at det blir stiv kuling, og kanskje sterk kuling. Vinden fortsetter utover fredagsmorgenen. Da blåser det nok noen tette snøbyger. Men de merker det nok sterkere i Lofoten og Salten, slår Per Egil Haga fast.