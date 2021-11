Vil gi Andøy 100 millioner kroner til utvikling i år

Nyheter

– Vi vil legge til rette for flere arbeidsplasser og mer aktivitet i Andøysamfunnet, og med dette kommer vi raskt i gang med en kraftfull satsing i kommunen, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen skal midlene bidra til flere arbeidsplasser, utvikling og mer aktivitet i andøysamfunnet.

«Dette vil skje gjennom for eksempel tilrettelegging for næringsutvikling, kapitalvirkemidler til næringslivet, kompetanseutvikling, og gjennom å skape attraktive bo- og etableringssteder for næringsliv og innbyggere.», skriver regjeringen.

Disse midlene skal ikke føre til avkortning på andre tilskudd til Andøy kommune, eller hindre at kommunen får andre midler til næringsutvikling.

– Det er viktig for oss at Andøya kommune har eierskap til utviklingen av egen kommune. Samtidig skal vi trekke på den kompetansen som finnes i virkemiddelapparatet, sier Gram.

Regjeringen skriver at tilskuddet skal utbetales til Andøy kommune inneværende år, men at midlene kan benyttes av kommunen fremover i tid. Regjeringen vil sende et tildelingsbrev med rammer for bruk av midlene.

«Andøy kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, samt Nordland fylkeskommune, vil samarbeide om innretningen av fondet.», skriver regjeringen i pressemeldingen.