14 nye koronatilfeller relatert til Vesterålen

Nyheter

Smitteutbruddet i Hadsel vokser i omfang. Fredag ble det meldt om 12 nye smittede av korona/covid-19 i kommunen, som gjør at Hadsel for tiden er den kommunen i Nordland med tredje flest registrerte koronatilfeller de siste 14 dagene, med totalt 96 tilfeller. De fleste tilfellene fra Hadsel er meldt i løpet av den siste uken. Det viser oversikten fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), en oversikt som også publiseres av VG.

Bare Vestvågøy med 183 og Bodø med 165 har flere tilfeller fra de siste 14 dagene enn Hadsel.

I tillegg meldte Sortland om to nye positive PCR-tester fredag, viser oversikten fra MSIS og VG.

I løpet av de siste 14 dagene har 168 nye koronatilfeller blitt meldt i Vesterålen. Trenden er stigende, ettersom det inntil for en drøy uke siden hadde vært mellom 100 og 120 over en 14-dagersperiode.

Ved siden av de 96 tilfellene relatert til Hadsel, har 24 tilfeller relatert til Øksnes de siste 14 dagene, 19 til Sortland, 18 til Andøy, ti til Lødingen og et til Bø. Hadsel og Øksnes har stigende smittetrend viser oversikten, mens trenden i Sortland er synkende. De øvrige tre kommunene har flat smittetrend.