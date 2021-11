Vant pris under Matprisen

Nyheter

Dermed ble det pris til Vesterålen under Matprisen også i 2021, etter at Halvar Ellingsen vant pris under utdelingen i 2020.

Gunnar Klo var nominert til årets produsent. Da vinneren skulle leses opp, var det nettopp Gunnar Klo som ble lest opp.

I begrunnelsen for prisen, heter det blant annet at Gunnar Klo er en produsent som går foran og tar valg som kan gjøre bransjen bedre. De har utviklet virksomheten i alle ledd av produksjonen og skiller seg positivt ut, enten det gjelder matsvinn, emballering eller fôr.

Juryen skriver at mange av aktørene innen norsk matproduskjon, bedyrer at produksjonen er bærekraftig, men at dette ikke er noen en kan ta for "god fisk". Juryen nevner også fiskeindustriens viktighet i Norge, ansvaret akkurat denn industrien har for å forvalte de felle ressursene Norge rår over.

- Gunnar Klo er et stort forbilde for sin bransje, og er gode som gull når de foredler havets sølv, heter det i begrunnelsen fra Juryen.

