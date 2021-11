Løp 162 kilometer på ett døgn med brukket tå 

Nyheter

– Jeg er kjempefornøyd med prestasjonen og resultatet. Dette var mye bedre enn forventet, selv om jeg drømte om 100 miles som tilsvarer 160 kilometer. Jeg er veldig tilfreds med at jeg kom så langt. Spesielt med tanke på at jeg tok en lang pause og var innstilt på å sette sluttstrek etter 150 kilometers løping. Jeg sov i en time før jeg i åttetiden bestemte meg for å utnytte de to siste timene. Det førte til at jeg klarte noen kilometer til. Den vannmelonen som jeg kastet meg over etter pausen, ga meg både næring og motivasjon, sa Sandness etter den enorme kraftanstrengelsen i hovedstaden.