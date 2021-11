Fortsatt nye tilfeller i Vesterålen

Nyheter

Normalt sett har ikke det blitt testet i utstrakt grad i helgene i Vesterålen. Det ble meldt om et nytt smittetilfelle av korona i Vesterålen søndag, fra Hadsel som dermed er oppe i 103 tilfeller i løpet av de siste 14 dagene, men der de fleste har kommet siden sist fredag.

Opplysningene fremkommer av oversikten til Meldesystemet for smittsomme sykdommer, en oversikt som også VG publiserer.

Det ble registrert 22 nye tilfeller knyttet til Nordland søndag. Vestvågøy hadde flest nye med ti, mens Narvik står oppført med fem, Vågan fire, Vefsn, Hadsel og Evenes med et tilfelle hver.

Det gjør at Nordland i løpet av de siste 14 dagene er oppe i 873 tilfeller. Vestvågøy med 181 har flest, men til tross for ti nye, viser pilen at det er synkende trend i kommunen i Lofoten. Synkende trend er det også i Vågan, tross fire nye tilfeller. Kommunen er for første gang under 100 tilfeller i løpet av 14 dager på svært lenge.

Bodø med 172 tilfeller har nest flest, mens Hadsel med sine 103 er nummer tre på statistikken.

I Vesterålen har det vært 175 tilfeller knyttet til regionen de siste 14 dagene. I tillegg til tilfellene i Hadsel, har Øksnes 27 registrerte og en stigende smittetrend, Sortland står med 19, Andøy med 16, Lødingen med ni og Bø med et tilfelle.