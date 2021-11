Han er ny næringsjef i Sortland

Nyheter

Det var totalt 15 søkere til stillingen, som ble lyst ut to ganger. Seks kandidater ble innkalt til intervju, der altså Johnsen til slutt ble foretrukket. Dette står å lese i en pressemelding fra Sortland kommune.

Johnsen starter i stillingen rett etter nyttår. Han kommer til Sortland kommune fra Vesteraalens AS, hvor han har jobbet i mange år, nå som fabrikk-direktør.

–Som tilrettelegger for et aktivt og variert næringsliv, er det viktig å forstå de problemstillinger som er aktuelle for næringsaktørene, slik at vi som kommune kan fatte de riktige beslutningene, sier Johnsen i pressemeldingen.

Tror på tett dialog

Den påtroppende næringssjefen tror at han har erfaringen som skal til for å håndtere de mange oppgavene som stillingen krever.

– Jeg tror med den erfaringen jeg bringer med meg fra det det private næringsliv, sammen med den kunnskapen som Sortland kommune besitter, så kan vi få en god og tett dialog med næringsaktørene i lokalmiljøet, og sammen skape vekst i regionen.

– Utrolig fornøyd

Kommunedirektør i Sortland kommune, Rita Johnsen, er svært tilfreds med ansettelsen.

– Vi er utrolig fornøyde med resultatet og ser frem til å få vår nye næringssjef på plass. I prosessen var det tydelig at dette var personen som kan utvikle og styrke samarbeidet mellom næringslivet og kommunen, sier hun i pressemeldingen.

Kommunedirektør Johnsen sier videre at den nye næringssjefen har den nødvendige kompetansen som kommunen har søkt etter, og er trygg på at han vil bidra med gode erfaringer fra både nasjonalt og internasjonalt næringsliv.