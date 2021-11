Lokalbanken har allerede tatt grep

Nyheter

Det var bankanalytiker Joakim Svingen i Arctic Securities som på en finansiell fagdag i regi av Norges Bank nylig uttalte at dagens 93 sparebanker i løpet av ti år kan være redusert til under 40, slik Nettavisen skrev søndag.

En av problemstillingene også for sparebankene, er økte krav fra myndighetene til å følge lover, forskrifter og andre bestemmelser, noe som omtales som kostbart – spesielt for små banker. Spørsmålet er hvor store bankene må være før de kommer i faresonen, noe bankanalytiker Joakim Svingen mener bør ligge på minimum ti milliarder kroner i utlån.

Dødsliste

På «dødslista» til Nettavisen er 70 mindre sparebanker listet opp, ut fra kriteriet om ti milliarder utlån per år, slik bankanalytiker Joakim Svingen under foredraget uttalte om kriteriene for å kunne overleve som bank i framtida.

Sparebank 68º Nord er en av bankene Svingen mener er i faresonen, med et utlån på drøyt åtte milliarder kroner, ifølge lista som Nettavisen opererer med. Det finnes ellers mer enn 50 sparebanker som er mindre enn Sparebank 68º Nord. Det viser tall fra Finans Norge.

Passert ti milliarder

Lokalbanksjef for Sparebank 68º Nord i Vesterålen, Yngve Oshaug, er enig i at størrelsen på bankene blir viktig i framtida.

– Vi har nå passert ti milliarder i utlån, noe som gjør at banken står økonomisk rustet for framtida. Størrelse er med andre ord viktig, og på det området har vi allerede gjort flere fusjoner mellom banker i Harstad, Lofoten, Vesterålen og Ofoten, sier Oshaug.

Han opplyser til VOL at hans bank over tid har arbeidet for å vokse og få større økonomi, og at dette imøtekommer størrelse på totale utlån som kan gjøre det krevende for små banker.

Fusjoner

– Dette er en av grunnene til at vi har gjennomført to fusjoner i løpet av den senere tid og i løpet av koronaen.

Sparebank 68º Nord består derfor i dag av de tidligere Harstad Sparebank, Vesterålen Sparebank, Lofoten Sparebank og Ofoten Sparebank, opplyser Oshaug.

– Årsaken til fusjonene er nettopp å berede grunnen for et ønske om størrelse i bankene, for å bli stor nok til å passere ti milliarder kroner i utlån. Fusjonene gjør at vi er blitt større og gjør at vi kan vokse og ta større engasjementer og har en vekststrategi som gjør at vi kan klare oss i framtida.

Syv steder

Sparebank 68º Nord har i dag lokalbanker på Sortland, Ballangen, Narvik, Bogen, Harstad, Lekens og Svolvær. Sistnevnte har for øvrig offisiell åpning i disse dager.

– Sparebank 68º Nord opererer i et stort markedsområde med 120.000 innbyggere. Det gjør at vi mener at vi har et stort potensiale og en målsetting om å være den foretrukne lokalbanken i regionene, sier Oshaug.

Han viser ellers til at banken ikke er en del av konsern, som Sparebank1, men at banken er uavhengig og at den har en desentralisert ledelsesstruktur med lokalbanksjefer i hver region.

– Vi har også gjort grep i forhold til Eika-alliansen, som vi tidligere var en del av. Nå har vi gått ut at dette samarbeidet, fordi kostnadsnivået ble for høyt til at vi ville være med videre. I stedet går vi sammen med ni andre sparebanker som utgjør en ny allianse av lokalbanker, som har fått navnet «Lokalbank».