VDS-skip i mobilspillgigant

Dataspillet World of Warships, hvor spillere verden over kan bedrive maritim krigføring mot hverandre på telefoner og konsoller har på det meste hatt en spillerbase på over 330.000 spillere. Russiske Lesta studios, som utviklet spillet til pc i 2015, har fått gode tilbakemeldinger på spillet, og roses blant annet for de detaljerte skipene spillerne kan benytte seg av.