Fravær setter driften i fare - ber alle ved 1.- 4. trinn på Melbu teste seg

Det melder Hadsel kommune i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Ved Stokmarknes sykehjem har det i løpet av helgen og mandag vært til sammen fire nye smittede. To ansatte og to pasienter har testet positivt for covid-19. Tirsdag var det ingen nye smittede. Siden starten av utbruddet har til sammen ti beboere og fem ansatte testet positivt for covid-19.

– Jeg vil gjerne berømme hele personalet for det svært gode arbeidet de har gjort når det gjelder smittevern. De fortjener en stor takk for den fleksibiliteten og velvilligheten de har vist i denne vanskelige situasjonen. Jeg vil også takke de pårørende for forståelse for tiltakene, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius.

Tester alle elevene på småtrinnet

Hadsel kommune opplyser at det tirsdag ble bestemt at alle elever og ansatte ved 1.- 4. trinn ved Melbu skole skal oppfordres til å teste seg for koronasmitte. Årsaken til dette er et veldig høyt fravær blant både ansatte og elever som setter driften av småtrinnet i fare.

Elever og ansatte vil få utlevert tester på morgenen onsdag, torsdag og fredag i inneværende uke.

Foresatte ved Hoppensprett barnehage på Melbu har også fått melding hvor de blir bedt om å ta en hurtigtest på barnet sitt hjemme om morgenen, før de leveres i barnehagen.

– Ved positivt prøvesvar, ønsker vi at du registrerer testen elektronisk, for å ha best mulig oversikt over smittesituasjonen. Det er også mulig å registrere på vegne av barn, skriver kommunen.

Prøvesvar kan enkelt registreres på kommunens hjemmeside.

Fra mandag til fredag forrige uke ble det til sammen 57 nye positive koronatester.

– I helga til og med mandag, ble det registrert 19 positive tester i Hadsel. Bedriften Lerøy på Melbu har syv ansatte som har testet positivt på hurtigtest, opplyser kommunen.