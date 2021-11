Innfører nye nasjonale tiltak

Nyheter

– Pandemien er ikke over, men den er i en ny fase. Vi må lære oss å leve med smitten. Fordi vi har vaksiner, kan vi nå tåle mer smitte i samfunnet. På den ene siden skal vi unngå overfylte sykehus og at helsevesenet blir overbelastet. På den andre siden skal folk få leve så normalt som mulig. Vi må hele tiden finne den riktige balansen i tiltakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding tirsdag formiddag.

Smitten øker og helse- og omsorgstjenester er under press både i kommunene og på sykehus. Derfor innfører regjeringen nasjonale tiltak for å beholde kontroll.

– De som har tatt en oppfriskningsdose, har betydelig lavere risiko for å bli innlagt på sykehus. Det aller viktigste tiltaket nå, er at folk tar imot de dosene de får tilbud om, sier Støre.

De nye tiltakene som regjeringen innfører, gjelder fra 1. desember, mens anbefalingene gjelder fra tirsdag formiddag. Disse gjelder inntil videre og er basert på anbefalinger og råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Nye nasjonale tiltak

Vi innfører nå to nye regler:

Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.

Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Regjeringen kommer med noen nye, nasjonale anbefalinger:

Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.

I tillegg viderefører vi anbefalingen om jevnlig teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

Dette kommer i tillegg til tiltakene som regjeringen innførte mandag 29. november for å bremse spredningen av omikronvarianten.

– Kommuner med økende smitte og økende belastning på helse- og omsorgstjenesten bør i tillegg vurdere behovet for egne og strengere lokale tiltak. Kommunene bør samordne seg regionalt når det er behov for det, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Vil ha fortgang i vaksinering

Regjeringen ber også kommunene om å sette opp tempoet i vaksineringen. I pressemeldingen står det at kommunene må ha et vaksinasjonstilbud som ikke krever at man må bestille time, og at det skal være mulig å vaksinere seg utenfor vanlig kontortid.

– Flere kommuner har hatt mange gode og kreative løsninger for å gjøre det lettere for folk å ta imot vaksiner. Nå kommer en forskrift for å sikre et mest mulig tilgjengelig vaksinetilbud. Vi vil også opprette en nasjonal vaksinasjonstelefon som kan svare på faglige og praktiske spørsmål på ulike språk, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i pressemeldingen.

Regjeringen har også bedt kommunene om å tilby de som er 45 år og eldre oppfriskningsvaksine når de som er 65 år og eldre har fått tilbud. Dette tilbudet skal også de som jobber i helse- og omsorgstjenesten få.

– Det viktigste tiltaket i dagens situasjon er at alle over 65 år så raskt som mulig får en oppfriskningsdose. Det vil redusere behovet for mer inngripende tiltak betraktelig. Vaksine er veien ut av pandemien, sier Kjerkol.

Regjeringens plan er at Norges voksne befolkning skal få en oppfriskningsdose før påske. Dermed må kommunene planlegge for å sette 400.000 doser per uke.