– Må ta en vurdering ut ifra de nye tiltakene

Nyheter





Statsminister Jonas Gahr Støre sier det vil være mulig å gjennomføre julebord innenfor de nye smitteverntiltakene, men at det må tas nye vurderinger.

– Jeg mener at det må man vurdere i forhold til de reglene som her er gitt, hvor man understreker viktigheten av å holde avstand og begrense nærkontakter. Det er mulig å holde julebord og respektere de reglene samtidig, sier Støre på en pressekonferanse torsdag.

Han sier at det er viktig å ivareta smitteverntiltakene samtidig som man holder folk i jobb.

– Dersom du og jeg går glipp av et julebord, så er det en ting. Men de som leverer julebord, de som jobber på restauranter og i utelivet, de er vi opptatt av å ta vare på.

Han oppfordrer alle som skal på julebord, til å tenke seg ekstra om.

– Alle sammen, inkludert arbeidsgivere som arrangerer julebord, vi som går på julebord og de som leverer julebord, må tenke gjennom det vi har lært de siste månedene og legge til rette for forsvarlig avstand og en omgang med nærkontakter som tar smittetrykket ned, avsluttet han.





Dette er de nye koronatiltakene:

Nasjonale tiltak:

* Det er anbefalt å redusere antall nærkontakter. Hold gjerne en meters avstand der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.

* Det er anbefalt å ta i bruk hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester. Anbefalingen går ut på at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken.

* Det er anbefalt å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, samt på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.

Tiltak som tiltak alt er innført for å hindre spredning av omikron:

* Isolasjonstiden forlenges til 7 dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.

* Smittekarantene i 10 dager for nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og på dag 7. Ved negativ test på dag 7 kan karantenen avsluttes.

* Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter ved mistanke om smitte av omikronvarianten. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer fram til første test er negativ.

* Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus. Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

Påbud/krav i Oslo-området

* Munnbindpåbud på steder der det ikke er mulig å minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

* Påbud om hjemmekontor: Arbeidsplasser skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, der det er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester.

* Maks 100 personer samlet på private arrangementer på offentlig sted og i leide eller lånte lokaler.

* Serveringssteder og arrangører får plikt til å registrere gjester.

* Bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling

* Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling

* Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

* Tiltakene gjelder i Oslo, Asker, Bærum, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn.