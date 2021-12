Ennå gjenstår ett avhør etter voldshendelsen på Sortland torg i høst

Nyheter

– Det er ingen grunn til at øvrig publikum skal være bekymret, skriver politiinspektør Per Erik Hagen ved Sortland politistasjon i en e-post til VOL, som svar på spørsmål om voldshendelsen i Sortland sentrum 20. september i år.

Ifølge Hagen er saken fremdeles under etterforskning, men over to måneder etter hendelsen gjenstår ennå noe arbeid.

– Politiet har grei oversikt i saken, men det gjenstår ett avhør. Det håper vi blir gjennomført i løpet av kort tid, skriver han i e-posten.

VOL forsøkte i etterkant av hendelsen å komme i kontakt med vitner som kunne ha informasjon om, eller bilder og video av hva som skjedde. Vi var også i kontakt med butikker og bedrifter rundt Sortland torg for å undersøke om det fantes overvåkningsvideo av hendelsen.

Det har så langt vist seg vanskelig å få mer informasjon om saken, og siden politiet ennå etterforsker saken har også de vært sparsomme med opplysninger.

VOL har mottatt henvendelser fra lesere, som blant annet lurer på om hendelsen kan tyde på en ny kultur på Sortland, hvor folk gjør opp seg imellom med slagvåpen.

– Det er klart at en sånn hendelse i det offentlige rom gir slike spørsmål og det forstår jeg, skriver Hagen.

Det var ei melding om et slagsmål i Sortland sentrum som gjorde at politiet rykket ut.

Samme dag meldte politiet om at fire av de involverte var skadet og hadde fått behandling av helsepersonell. VOL kjenner til at minst to av disse ble tatt imot ved traumemottak på Stokmarknes sykehus med slagskader flere steder på kroppen, og ble innlagt på sykehuset.

Hagen bekrefter, som politiet også tidligere har opplyst, at de som var involverte var voksne personer som kjente til hverandre før hendelsen. Politisjefen understreker at det dreier seg om en hendelse som er avgrenset til partene som var involvert, og opplyser at det ligger en historikk som politiet ikke kan gå nærmere inn på nå.

– Har politiet mer informasjon om hvem de som var involvert i hendelsen er?

– Vi kommenterer ikke involverte parter ytterligere.

– Har politiet mer informasjon om hvilke slagvåpen som ble brukt?

– Det skal være bruk stokker og kjetting.

– Hvordan jobber politiet for å forebygge at slike hendelser skal skje igjen?

– Politiet jobber aktivt med forebygging innenfor flere arenaer, og det er klart at personer som er involvert i slikt blir fulgt opp, slik at man skal hindre at slike tilfeller skjer på nytt igjen, skriver politiinspektør og driftsleder ved Region Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen.