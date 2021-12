Anbefaler munnbind på buss

Nyheter





– Vi anbefaler sterkt at alle brukere av buss og båt/ferge i Nordland nå finner fram munnbindet igjen for å redusere smittespredningen, sier fylkesdirektør transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal, i en pressemelding.

Tirsdag kom regjeringen med en nasjonal anbefaling om munnbind på all kollektivtrafikk, der det er vanskelig å holde avstand. Dette gjelder også på båt.

Fylkesdirektør Bardal oppfordrer alle til å følge anbefalingen fra regjeringen

– Tips gjerne en du kjenner, som reiser med buss, om å huske munnbindet, sier han.

Bardal legger til at det fra lørdag vil innføres et annet smittereduserende tiltak på busser i Nordland.

– De fremste setene i alle busser vil bli sperret. Selv om dette vil redusere kapasiteten noe vurderer vi at dette er et formålstjenlig tiltak for å få ned smitterisikoen for våre sjåfører, slår Bardal fast.