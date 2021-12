Beate vil flytte 1,1 milliarder kroner

Nyheter





Hun vil at opphopingen av penger på bok i stedet skal gå til tjenester for nordlendingene.

– I vårt alternative budsjett ønsker vi å flytte 1,1 milliarder kroner over på lovpålagte tjenester. Det handler om utdanning og det handler om veg, buss, båt og ferje, påpeker Nilsen i en pressemelding.

Også Senterpartiets fylkestingsrepresentant, Kim André Haugan Schei er enig i at Nordland har Norges best fylkeskommunale økonomi. Men legger helt andre føringer for argumentasjonen.

– Nordland er det fylket i Norge som er best styrt – ingen fylker har hatt bedre kontroll og bedre rammer for å kunne ta oss ut av pandemien, og fortsatt skape gode vilkår for næringsutvikling, underbygger Schei.

Gode reserver

Han innrømmer at fondsgraden – altså hvor stor prosentandel man har tilgjengelig på bok, er noe over normen. Men mener det viser en svært god økonomistyring.

– Da Nevernes bru ble tatt av flommen høsten 2020, kunne man raskt etablere en midlertidig bru. Og ikke minst har dette gjort det mulig å starte opp byggingen av den permanente brua, med plan om ferdigstillelse allerede høsten 2023. For å sammenlikne med en privat husholdning, så vet alle at det kan være lurt å ha penger på kontoen hvis kjøleskapet eller vaskemaskinen ryker, underbygger Schei.

For store fond

Beate Bø Nilsen mener imidlertid det må være måte på nedsalting av penger i fond.

– Det står over en milliard kroner på disposisjonsfond. Noe av dette er bundet opp mot prosjekter, men resten er helt frie midler. Samtidig kutter fylkesrådet i ferje, båt og buss. Dette er helt unødvendige kutt. Det er lagt opp til en sentralisering som raserer mange Nordlandssamfunn. Den største eksporten vi har fra Nordland er faktisk ungdommene våre. En tragedie, argumenterer Nilsen.

Vil bruke mer på utdanning

I sitt alternative budsjett, ønsker Høyre å satse mer på den desentraliserte utdanningen som hun mener man er nødt å ha i Nordland.

– Vi legger en mye større pott til utdanning. Med eksempelvis å satse på flere kombinasjonsklasser, vil vi gjøre det mulig å kunne gi tilbud også i distriktskolene. Vi må motvirke den sentraliseringspolitikken som nåværende fylkesråd legger opp til, sier Nilsen.