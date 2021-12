Satt av i Gullesfjorden i snøstorm – og det var to timer til neste buss

– Det er teit at de lar mennesker står ute i snøstorm når de visste at ferga til Melbu var kansellert, sier Julie Leiknes. Hun var en av fem passasjerer som ble satt av i Gullesfjorden søndag for å vente på buss til Sortland.