Koronautbrudd i Lofoten på retur

Oversikten fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), som også presenteres av VG, viser at de to sterkt koronabelastede kommunene i Lofoten ser ut til å ha fått bukt med det massive utbruddet som i lang tid har herjet de to kommunene.

Begge fikk registrert et nytt tilfelle i løpet av lørdag og står med synkende smittetrend på oversikten som MSIS presenterer.

I Norge ble det i løpet av det siste døgnet registrert 2.964 nye koronasmittede personer i Norge. Det er 1.073 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 3.388 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 2.537, så smittetrenden i Norge går nå bratt oppover.

I alt har 282.918 personer testet positivt for covid-19 i Norge siden i fjor vår. 1.093 av dem er døde, viser foreløpige tall.

Samtidig er tallet på innlagte koronapasienter stabilt. Fredag var 262 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var like mange som dagen før.

I Nordland ble det meldt om 36 nye smittetilfeller, der Hadsel har flest med ni, foran Bodø med sju. Vefsn og Øksnes hadde begge fire hver, mens Narvik hadde to nye tilfeller som ble registrert. Leirfjord, Nesna, Sørfold, Evenes, Vestvågøy, Vågan og Hamarøy har begge et nytt smittetilfelle ifølge oversikten.

Det har i løpet av de siste 14 dagene blitt registrert 881 nye smittetilfeller tilknyttet kommuner i Nordland, der Bodø har hatt klart flest med 236. Hadsel står med 130 og Vestvågøy med 115, men sistnevnte har synkende smittetrend i motsetning til Bodø og Hadsel.

Det er registrert smittetilfeller i 33 av 41 kommuner i Nordland i løpet av de siste 14 dagene.