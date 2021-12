Revisor anbefaler syv tiltak i Hadsel

Nyheter

Det var i forbindelse med et møte i Hadsels kontrollutvalg den 10. mars at man vedtok en forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i kommunen. Rapporten fra KPMG ble nylig ferdig, og der poengterer KPMG at kommunen har ansatt en person som med ansvar for offentlige anskaffelser. Selskapet ser derfor ikke bort fra at enkelte av deres anbefalinger allerede er iverksatt av kommunen. Se KPMGs anbefalinger nederst i saken.