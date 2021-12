Har du truffet Kongen? Da er det noen som vil ha din historie

Nyheter

Det er produksjonsselskapet Monster som sammen med NRK skal lage en TV-serie om livet til Norges regjerende monark. Sentralt i serien er hans forhold til folket gjennom et langt og innholdsrikt liv, skriver Monster og produksjonsleder Ida Tanum Michelet i en pressemelding.

Landet rundt foregår det nå en leteaksjon etter historier knyttet til folks møter med kong Harald. Det kan dreie seg om egne møter, foreldres møter og besteforeldres møter, om omhandle historier knyttet til møter fra hele livet til kong Harald, melder produksjonsselskapet Monster.

Produksjonsselskapet skriver at det kan dreie seg om møter i forbifarten, et tilfeldig treff, eller en planlagt seanse, og at det kan dreie seg om en opplevelse som har satt spor, var til trøst, eller bare en kort og artig opplevelse. Det trenger heller ikke være et møte av nyere dato.

NRK opplyser at fristen for å sende inn historier er 15. desember i år.

Kong Harald fyller 85 år den 21. februar 2022.