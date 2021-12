189 koronasmittede siste 14 dager i Vesterålen

Nyheter

Etter en periode med mange smittetilfeller daglig i Vesterålen, var det mandag gode nyheter å spore fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer. Ifølge deres statistikk, som også publiseres av VG, var det ingen nye smittede i Vesterålen mandag.

Ifølge oversikten er det 189 personer som har blitt smittet i Vesterålen og Lødingen i løpet av de siste 14 dagene.

De fleste tilfellene de siste to ukene har kommet i Hadsel, der hele 124 personer er blitt smittet i det siste utbruddet. Hadsel står med stigende smittetrend på de siste oversiktene, til tross for at det ikke ble meldt om nye smittede mandag.

Øksnes står med 36 tilfeller fra samme periode, men pila peker nå nedover, mot synkende smittetrend i kommunen. Sortland står med 14 tilfeller og flat trend. Flat trend er det både i Andøy, som har åtte tilfeller de siste 14 dagene, og Lødingen som har registrert sju tilfeller den samme perioden. Bø er den eneste kommunen i regionen som ikke har registrert noen nye smittetilfeller den aktuelle perioden.