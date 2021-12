Så lite skal til for å få bot for nedisede bilruter

Nyheter

I en pressemelding fra forsikringsselskapet Frende og Utrykningspolitiet, går det frem at en av tre bilister kjører før rutene er fri for is og dugg. I løpet av 2020 ble det skrevet ut 329 bøter på grunn av at nordmenn hadde slurvet med å skrape frontruten før de la ut på biltur på vinteren.