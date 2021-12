I hans kommune får du 2,5 eneboliger for prisen av én

Nyheter

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at eneboligene er billigst i Lødingen, Andøy og Bø, mens man i Øksnes, Hadsel og ikke minst Sortland finner de høyeste prisene på boliger i Vesterålen og Lødingen.

SSB har regnet ut høyeste og laveste såkalte medianpriser for frittliggende eneboliger i hele landet. Tallene omfatter nye og brukte frittliggende og selveide eneboliger omsatt i fritt salg i perioden fra fjerde kvartal 2019 til tredje kvartal 2021.

Dersom du kjøper slik enebolig i Lødingen, viser tallene fra SSB at du må punge ut med 1,125 millioner kroner. I Sortland må du betale 2,8 millioner kroner. Det betyr at du i Lødingen vil få cirka 2,5 boliger for samme pris som én enebolig i Sortland.

I Andøy betaler du 1,2 millioner kroner, i Bø 1,225 millioner kroner, i Øksnes 1,710 millioner kroner og i Hadsel 2,165 millioner kroner. Det bety at du i Lødingen når nesten to eneboliger for prisen av én i Hadsel.

Ikke nødvendigvis positivt

Det er med andre ord kommunene med færrest innbyggere som har de laveste prisene, mens kommunene Hadsel og Sortland har størst verdi på eneboligene. Ordfører Hugo B. Jacobsen (Ap) i Lødingen kommune sier til VOL at lave boligpriser ikke nødvendigvis er noe positivt.

– I Lødingen har vi over tid hatt lite boligbygging, og hoveddelen av boligmassen er av eldre årgang. Vi ser også at terskelen for å bygge nye boliger er høy, og mange forbinder det med stor økonomisk risiko, sier Lødingen-ordføreren til VOL.

Han mener at det er behov for bygging av nye boliger i Lødingen. Og dette er noe kommunene jobber aktivt for å få til.

– Vi håper at dersom vi får bygget mer nytt, så vil det kunne bidra til økte priser på boliger som blir lagt ut i markedet. Boligprisene i Lødingen har for øvrig vært lave helt siden kommunen mistet nærmere 300 arbeidsplasser da Forsvaret og Telenor la ned virksomhetene i kommunen for cirka 20 år siden, sier Jacobsen til VOL.

Lokale forhold avgjør

Avdelingsleder og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler1 på Sortland, Peter Michael Jensen, sier i en kommentar til VOL at de store prisforskjellene har med lokale forhold å gjøre.

– Jeg har ikke sett tallene fra SSB, men det høres riktig ut. Vi opplever at Sortland ligger høyere enn andre kommuner. Det er tilbud og etterspørsel som avgjør.

Han mener at arbeidsplasser i kommunene også er viktig for markedet på eneboliger. Hvor mange som flytter til kommunen har noe å si, i forhold til å påvirke boligmarkedets priser lokalt.

– Mange boliger blir stående lenge i markedet før de blir solgt, til rimelig lave priser. I Lødingen har det har vært få nybygg, og da sitter man med eldre boliger som gjør at prisene blir lavere. I Sortland er det flere nyere boliger. Disse har naturligvis en høyere pris enn de gamle boligene. Sammensetningen i boligmarkedet har betydning, og med flere eldre eiendommer i Lødingen enn andre steder, påvirker det prisen.

Andre steder i Vesterålen er det også få nye boliger, spesielt når man kommer ut av sentrumsområdene.

– Der er det hus fra 50- og 60-tallet, og prisen blir dermed lavere enn der det omsettes mange boliger, sier Jensen til VOL, men viser til at statistikken ikke tar hensyn til boligen i forhold til salgsprisen. Det er derfor vanskelig ut fra statistikk å kjenne standarden på boliger. Som regel er prisen høyere på nyere boliger, med mindre de er renoverte til en høyere standard, opplyser Jensen.

I Lofoten er det lignende forhold, der de folkerike kommunene Vågan og Vestvågøy har de høyeste prisene.: Vågan med 2,8 millioner kroner, Vestvågøy med 2,252 millioner kroner, Moskenes med 1,95 millioner kroner og Flakstad med 1,8 millioner kroner for selveide, frittliggende eneboliger.