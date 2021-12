Nå stenges fordørene på bussene igjen

Nyheter





Det innebærer at fordørene stenges for på- og avstigning av passasjerer og det blir ingen salg av billetter om bord på bussene.

Ifølge en pressemelding fra Nordland fylkeskommune, gjelder tiltakene i utgangspunktet for fire uker, frem til 9. januar 2022 (samme tidsperiode som Regjeringens innskjerpede nasjonale korona påbud og anbefalinger) Tiltakene vil bli vurdert nærmere i henhold til nasjonale retningslinjer og anbefalinger.

For et par dager siden ble det innført krav om å bruke munnbind på all kollektivtransport i fylket, når det ikke er mulig å holde en meters avstand.