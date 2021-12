Grønt lys for kommunens første lynladestasjon

Nyheter

VOL skrev nylig at selskapet Kople AS i samarbeid med Coop Nordland og Bodø Energi AS ønsker å etablere lynladestasjon på parkeringsområdet til Extra i Myre sentrum. Denne lokasjonen vil bli plassert inne på Coop sin eiendom, i areal som i dag benyttes som parkeringsplass for butikkvirksomheten deres. Ønsket er å bygge to ladeplasser, bestående av én ladeenhet.