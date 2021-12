Ny elev smittet – hever til gult beredskapsnivå

Nyheter

Det opplyser Bø kommune og smittevernlege Anders Svensson i en pressemelding.

Fredag ble en elev ved Straume skole i Bø diagnostisert med koronasmitte/covid-19. Smittevernlegen i kommunen opplyser at elever ved skolen ble testet mandag, som resulterte i at ytterligere en elev har fått påvist koronasmitte.

Som følge av de to tette smittetilfellene ved skolen, har det blitt iverksatt tiltak ved skolen. Straume skole er satt i gult beredskapsnivå for at smitten skal begrenses.

– Vi følger situasjonen og vurderer fortløpende om vi skal inn med ytterligere tiltak, melder smittevernlege Anders Svensson.

Ifølge Helsedirektoratet vil gult beredskapsnivå i skolen si at renholdet ved skolen blant annet skal forsterkes. I tillegg skal klassene regnes som en kohort. To kohorter kan samarbeide utendørs. Det skal også være avstand mellom ansatte på minst en meter i alle situasjoner, blant annet.