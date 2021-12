Vil etablere Tuftepark i Øksnes

Nyheter

Tufteparken er et norsk konsept utviklet av norske brukere med forfatter og foreleser Lasse Tufte i spissen. Parken er en utendørs treningspark bestående av ti enkle metallkonstruksjoner hvor du kan trene med din egen kroppsvekt ute i friluft.

Nå har Strengelvåg Vel søkt om spillemidler for å realisere en park langs turstien Kutråkket, som går fra bruktbutikken på Strengelvåg til båthavna 1,8 kilometer unna. De søker om støtte på kr. 311.000 av et totalbudsjett på 624.000 kroner inklusiv moms.

– Vi ønsker å kunne tilby en arena der Øksnes kommunes innbyggere og tilreisende kan få en fin naturopplevelse og samtidig kunne trene. Kutråkket er en løype som allerede i dag brukes av mange i Øksnes. Den første delen av løypen har et fint dekke som gjør det lett å ta turen, også for de med nedsatt bevegelse, leser vi av prosjektbeskrivelsen.

Finansieringsplanen viser følgende:

Tippemidler 311.000 kroner

Egenkapital 50.000 kroner

Pengegaver/tilskudd fra private personer og organisasjoner 213.000 kroner

Dugnad 50.000 kroner

Disse stasjonene og maskinene tenkes realisert i parken:

Trappetrening

Balansetrening

Kombinert hoftetrener og twister

Nedtrekk integrasjon

Koordinasjonstrener

Benk med pedaler

Treningsbar

Roapparat

Rails

Pendel

Crosstrainer

Pull up benk

Til uken skal Øksnes kommunestyre behandle sak om spillemidler for 2022. Administrasjonen innstiller på å prioritere Strengelvåg Vels søknad om spillemidler under kategori nærmiljøanlegg, der prosjektet innstilles som nr. to.

Grunneiere har tidligere gitt tillatelse til å anlegg Kutråkket, og gir også tillatelse til å sette opp beskrevne apparater på eiendommene.