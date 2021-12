Disse kan bli Årets Vesteråling

Nyheter

For to år siden var det Ramona Lind som fikk flest stemmer. I fjor var det Bø-ordfører Sture Pedersen. Hvem som får prisen i år, er opp til dere lesere å avgjøre.

Under kan du lese begrunnelsene for hvorfor de fem kandidatene, en fra hver kommune, er nominert.

Å stemme gjør du nederst i saken.

Vinneren blir presentert julaften. Avstemningen blir avsluttet 21. desember kl. 23:59

VOLs lesere foreslo til sammen 20 ulike kandidater til Årets Vesterålinger, der de med flest stemmer ble plukket ut. I tillegg har en jury bestående av Einar Roger Pettersen, Ane Høyem, Brita Erlandsen og VOL-redaktør Vidar Eliassen, bidratt til den endelige nominasjonslisten.





1. Halvar Ellingsen - Sortland:





I 2021 ble Halvar Ellingsen og Kvitnes Gård satt på matkartet for alvor. Spisestedet, som åpnet i fjor, har fått enda mer oppmerksomhet fra både presse, fagfolk og menig mann og kvinne, også utenfor regiongrensene. Tidligere i år ble restauranten også belønnet med terningkast seks i VG. Fagkyndige hevdet at Kvitnes Gård allerede fortjener en Michelin-stjerne. Halvar Ellingsen har også markert seg ved å være en uredd og tydelig stemme i samfunnsdebatten i forbindelse med pandemien.





2. Sten Magne Engen - Hadsel

Sten Magne Engen har i mange år vært sentral i arbeidet for Hurtigruteskipet Finnmarken. Han er tidligere hurtigrutekaptein, og leder av Stiftelsen for Norsk Hurtigrutemuseum, som sammen med Museum Nord og Hadsel Kommune står bak det nye hurtigrutemuseet på Stokmarknes som åpnet i august. For noen uker siden mottok Engen Kongens fortjenstmedalje i sølv for innsatsen han har lagt ned for å få på plass det nye Hurtigrutemuseet.





3. Ellen B. Pedersen - Øksnes

Kommunelegen har vært en synlig gjennom koronapandemien i 2021. Gjennom flere utbrudd i kommunen har hun stått i stormen og håndtert sine oppgaver på en god måte. I tillegg til å være informativ og åpen om pandemiens utfordringer, har hun også vært en tydelig stemme som ikke har vært redd for å ha meningers mot. Pedersen har også gjennom mange år markert seg som en en uredd kommunepolitiker i Øksnes.





4. Nikoline Spjelkavik - Andøy





Nikoline fra Dverberg driver teaterkompaniet Lost and Found Productions sammen med Victoria Røising. 27-åringen er vokst opp i teatermiljøet på Dverberg og er en av drivkreftene i Teaterklubb 81. I år vant hun og kompaniet den nasjonale prisen Gullsekken for forestillingen Oh Baby Baby gores viral, som skapte både jubel og kontrovers rundt om i landet. Nylig ble det klart at Norsk Kulturråd støtter prosjektet deres, Witch Club Satan, som er invitert til Festspillene i Nord-Norge.





5. Eva Kristoffersen - Bø





Eva Kristoffersen er daglig leder for oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner. I 2021 solgte selskapet sin aksjepost i Norway Royal Salmon og tjente 1,1 milliarder kroner på salget. Eva Kristoffersen har i år inntatt en sterkere samfunnsrolle, som medlem i styret i Nord Universitet. I en periode i høst var hun også med i et utvalg som skulle se på nytt system for oppdrettstillatelser. Hun har også vært en tydelig aktør i en ellers mannsdominert næring.





NB: Avstemmingen er begrenset til en stemme per Google-konto.