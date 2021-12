Geir blir kommunikasjonssjef i Reno-Vest

Nyheter

Det opplyses det interkommunale selskapet i en pressemelding.

44-åringen kommer fra en stilling i Sparebank1 Nord-Norge, der han har jobbet med samfunnsengasjement. Han har også bakgrunn fra Norsk Sjømatråd og Statens vegvesen, der han jobbet innenfor kommunikasjon.

Han er opprinnelig fra Andenes og har utdannelse som språkviter og journalist.

Administrerende direktør i Reno-Vest, Elise Gustavsen, uttaler at hun er glad selskapet har fått en kommunikasjonssjef med bakgrunn fra både privat og offentlig sektor. Hun trekker frem at Bakkevoll har et ekte engasjement for bærekraftig vekst i Vesterålen.

– Vesterålinger vil bidra i den viktige jobben med å ta være på ressurser og naturen vi er stolte av. Den dugnaden krever at vi leverer løsninger som gjør det enklere å ta gode valg i hverdagen. Da blir kommunikasjon stadig viktigere, uttaler hun.

Han skal starte i den nye stillingen 1. februar. Gustavsen peker på at når vesterålingene viser frem alle mulighetene som ligger foran de neste årene, vil Vesterålen bli attraktiv, noe Bakkevoll er enig i.

– Vi som vurderer å flytte hjem til Vesterålen, må være kloke og modige når muligheten er der. Jeg var ikke i tvil da denne muligheten til å jobbe i et selskap med et viktig samfunnsansvar på vegne av kommunene, uttaler han.

Ifølge Reno-Vest-lederen kom det mange søknader på stillingen som kommunikasjonssjef. I pressemeldingen uttaler hun at selskapet er viktig i en fremtidsrettet bransje, og at mange ønsker å bidra i forbindelse med det grønne skiftet.